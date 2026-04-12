Энтони Джошуа отреагировал на возможный предстоящий бой с Тайсоном Фьюри

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о возможном предстоящем бою с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцу Тайсоном Фьюри.

«Это будет отличный бой для меня. Я прошёл через многое. В моей жизни было много испытаний. И это отличный бой для меня. Я не уходил. Я никогда не говорил, что я ухожу. Поэтому я с удовольствием приму этот вызов. Это моя игра, часть моей жизни, я получаю от этого удовольствие. Я буду готов. Буду готов на 100%. Я всё ещё в игре. На протяжении многих лет. Я 10 лет преследовал этот бой! И теперь ведутся переговоры», — сказал Джошуа после боя.

Напомним, недавно завершился бой, в котором Тайсон Фьюри одолел судейским решением действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова.