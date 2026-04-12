Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри одержал первую победу с 2023 года.

На турнире в Лондоне британец одолел обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёломвесе россиянина Арсланбека Махмудова. Поединок закончился победой Фьюри единогласным решением судей.

На счету Фьюри 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.

Отметим, до боя с Махмудовым британец потерпел два поражения подряд от Александра Усика. В 2023 году он одолел Фрэнсиса Нганну. После боя с Махмудовым Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа.