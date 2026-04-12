Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри одержал 35-ю победу в профессиональной карьере, одолев Арсланбека Махмудова

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри победил действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова на турнире в Лондоне.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Арсланбек Махмудов

Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109. Таким образом, британец одержал 35-ю победу в профессиональной карьере. При этом, 24 победы были одержаны нокаутом. Кроме того, на счету «Цыганского короля» два поражения и один бой был признан ничьей.

Отметим, россиянину Махмудову 36 лет. Он дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём предыдущем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.

Фьюри vs Махмудов: Лев не справился. Цыганский король триумфально вернулся!
