Тайсон Фьюри одержал 35-ю победу в профессиональной карьере, одолев Арсланбека Махмудова

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри победил действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова на турнире в Лондоне.

Бой завершился победой Фьюри единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109. Таким образом, британец одержал 35-ю победу в профессиональной карьере. При этом, 24 победы были одержаны нокаутом. Кроме того, на счету «Цыганского короля» два поражения и один бой был признан ничьей.

Отметим, россиянину Махмудову 36 лет. Он дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём предыдущем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена.