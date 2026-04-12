Тайсон Фьюри победил россиянина во второй раз в профессиональной карьере

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри во второй раз победил россиянина в профессионалах.

На турнире в Лондоне британец одолел обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова. Поединок закончился победой Фьюри единогласным решением судей.

В 2009 году Фьюри победил Даниила Перетятько. Для британца этот бой был третьим в профессиональной карьере. Британец одержал победу техническим нокаутом во втором раунде.

На счету Фьюри 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.