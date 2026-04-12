Статистика боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова

Появилась статистика боя между бывшим чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри и обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Британец одержал победу единогласным решением судей.

Фьюри перебил оппонента более чем в три раза — 199 точных попаданий против 59 у Махмудов. Также британец донес 40% всех выброшенных ударов, Махмудов только 21,1%. Фьюри выполнил 126 точных силовых ударов (эффективность 46,2%), Махмудов — 46 точных (21,8%).

Махмудов потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Фьюри одержал 35-ю победу при двух поражениях.