PFL Чикаго 2026
Главная Бокс/ММА Новости

Статистика боя Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: удары, процент точности, судейские карточки

Статистика боя Тайсона Фьюри и Арсланбека Махмудова
Появилась статистика боя между бывшим чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри и обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым. Британец одержал победу единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Фьюри перебил оппонента более чем в три раза — 199 точных попаданий против 59 у Махмудов. Также британец донес 40% всех выброшенных ударов, Махмудов только 21,1%. Фьюри выполнил 126 точных силовых ударов (эффективность 46,2%), Махмудов — 46 точных (21,8%).

Фото: Источник — Compubox

Махмудов потерпел третье поражение в профессиональной карьере. Фьюри одержал 35-ю победу при двух поражениях.

Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
