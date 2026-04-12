Главная Бокс/ММА Новости

Сланов поделился мнением о возможном поединке Фьюри и Джошуа

Сланов поделился мнением о возможном поединке Фьюри и Джошуа
Первый тренер Мурата Гассиева, а ныне тренер обладателя поясов WBA Continental и IBF Europe в тяжёлом весе Артёма Сусленкова Виталий Сланов прокомментировал возможный поединок британца Тайсона Фьюри с соотечественником Энтони Джошуа.

«Если Фьюри будет в хорошей форме, то он покажет себя классно. Ударная мощь есть у Джошуа, да. Он атлет. А Фьюри – не атлет. Но очень хороший боксёр. Я бы поставил, что в оптимальной форме победит Джошуа. Судя по сегодняшнему бою, Фьюри немного подрастерял свои качестве. Всё-таки это был Махмудов… А Джошуа – боксёр совсем другого уровня», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, в минувшем бою Фьюри победил россиянина Арсланбека Махмудова на турнире в Лондоне единогласным решением судей.

Фьюри имеет 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей. Рекорд Джошуа: 29-4 (25 КО).

Материалы по теме
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
