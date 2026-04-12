36-летний Арсланбек Махмудов потерпел третье поражение в профессионалах

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов проиграл поединок в Лондоне бывшему чемпиону мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцу Тайсону Фьюри.

Бой завершился поражением россиянина единогласным решением судей — 108-120, 108-120, 109-119. Таким образом, россиянин потерпел третье поражение в профессионалах.

Отметим, россиянину Махмудову 36 лет. Он дебютировал как профессионал в 2017 году. Большинство поединков провёл на территории Канады. В своём предыдущем бою, состоявшемся в октябре, победил единогласным решением британца Дэвида Аллена. Всего в его активе 21 победа. Рекорд Фьюри после этого поединка составляет 35-2-1.