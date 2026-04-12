Джошуа – о Фьюри: он исчезает и снова возвращается. А я стабилен

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о соотечественнике Тайсоне Фьюри, который вызвал его на бой.

«Смотрите, это он завершал карьеру. Я всё это время был в игре. Я никогда не уходил. Уже 13 лет стою на своём уровне. Всё зависит от него. Он исчезает, возвращается, снова исчезает и снова возвращается. А я стабилен. Поэтому я здесь не ради славы и не ради хайпа. Я настоящий боец. Я выйду против любого, кто будет стоять напротив — будь то он или кто-то другой. Мне всё равно. Я всегда дерусь в больших боях. Это мой стиль. Я сам делаю большие поединки. Поэтому я и сказал, что он работает на меня», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

12 апреля Фьюри одержал победу над действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.