Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Чикаго 2026
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
02:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа – о Фьюри: он исчезает и снова возвращается. А я стабилен

Джошуа – о Фьюри: он исчезает и снова возвращается. А я стабилен
Комментарии

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа высказался о соотечественнике Тайсоне Фьюри, который вызвал его на бой.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри (W) — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

«Смотрите, это он завершал карьеру. Я всё это время был в игре. Я никогда не уходил. Уже 13 лет стою на своём уровне. Всё зависит от него. Он исчезает, возвращается, снова исчезает и снова возвращается. А я стабилен. Поэтому я здесь не ради славы и не ради хайпа. Я настоящий боец. Я выйду против любого, кто будет стоять напротив — будь то он или кто-то другой. Мне всё равно. Я всегда дерусь в больших боях. Это мой стиль. Я сам делаю большие поединки. Поэтому я и сказал, что он работает на меня», — приводит слова Джошуа Boxing Scene.

12 апреля Фьюри одержал победу над действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android