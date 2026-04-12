34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, что его обокрали в Италии.

«Вот так я чётко ехал в Италию, но теперь мне не нравится Италия. Как-нибудь вам расскажу, как меня тут подкинули. Остался кошелёк и паспорт. Паспорт вернули хорошие грабители. Самое ценное в чемодане были бутсы. Воры, если футбол не ваша тема, то приму обратно. Не стоит переживать, всё нормально, без паники. Коврик тоже остался, больше ничего не нужно»,- написал Махачев на личной странице в одной из социальных сетей.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение.