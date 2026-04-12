42-летний Каб Суонсон победил на UFC 327 и объявил о завершении карьеры

Американский ветеран UFC Каб Суонсон заявил о завершении профессиональной карьеры, положив перчатки после победы техническим нокаутом в первом раунде боя с соотечественником Нэйтом Ландвером на турнире по смешанным единоборствам UFC 327, который проходит в эти минуты в американском Майами.

Кабу Суонсону 42 года. Он введён в зал славы топового североамериканского промоушена UFC. Всего на его счету 31 победа (12 нокаутом, 12 решением и семь сабмишном) и 14 поражений.

Напомним, в главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг (девять побед подряд) разыграют вакантный титул в полутяжёлом весе.