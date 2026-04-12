Арсланбек Махмудов отреагировал на поражение от Тайсона Фьюри

Действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов отреагировал на поражение от чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британца Тайсона Фьюри.

«Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Сделал всё, что мог», — сказал Махмудов на личной странице в одной из социальных сетей.

Бой завершился поражением россиянина единогласным решением судей — 108-120, 108-120, 109-119. Таким образом, россиянин потерпел третье поражение в профессионалах.

На счету Фьюри 35 побед, из которых 24 были одержаны нокаутом, два поражения, а ещё один бой был признан ничьей.