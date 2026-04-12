Кёртис Блэйдс в ярчайшем бою проиграл Джошу Хокиту на турнире UFC 327

В ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене «Kaseya Center» проходит турнир UFC 327. В главном карде между собой встретились тяжеловесы — Кёртис Блэйдс и Джош Хокит. Оба бойца представляют США.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Хокита единогласным решением судей (29–28, 29–28, 29–28).

На счету Блэйдса теперь 19 побед, шесть поражений и один бой, закончившийся без результата. У Хокита — девять побед и ни одного поражения. В промоушене это был его третий бой и третья победа кряду.

В главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг (девять побед подряд) разыграют вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой начнётся не ранее 6:30 мск.