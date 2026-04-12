Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: результаты боёв карда боксёрского турнира, кто победил
В Лондоне завершился вечер бокса, в рамках которого Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри победил действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.
Полный кард турнира в Лондоне:
- Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов (победа Фьюри единогласным решением судей);
- Конор Бенн – Реджис Прогрейс (победа Бенна единогласным решением судей);
- Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре (победа Тшикевы нокаутом);
- Фрейзер Кларк – Джастис Хани (победа Хани единогласным решением судей);
- Симон Захенхубер – Пауэл Август (победа Захенхубера единогласным решением судей);
- Брейон Горэм – Эдуардо Коста (победа Горэма нокаутом);
- Майки Таллон – Кристофер Риос (победа Таллона нокаутом);
- Феликс Кэш – Лиам О’Хара (победа Кэша нокаутом);
- Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед (победа Аль-Мохамеда нокаутом);
- Эллиот Уэйл – Том Хилл (победа Уэйла нокаутом);
- Фрэнсис Горман – Райан Лаборн (победа Гормана единогласным решением судей).
