RIZIN Landmark 13
Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: результаты боёв карда боксёрского турнира, кто победил

В Лондоне завершился вечер бокса, в рамках которого Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри победил действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри (W) — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

Полный кард турнира в Лондоне:

  • Тайсон ФьюриАрсланбек Махмудов (победа Фьюри единогласным решением судей);
  • Конор Бенн – Реджис Прогрейс (победа Бенна единогласным решением судей);
  • Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре (победа Тшикевы нокаутом);
  • Фрейзер Кларк – Джастис Хани (победа Хани единогласным решением судей);
  • Симон Захенхубер – Пауэл Август (победа Захенхубера единогласным решением судей);
  • Брейон Горэм – Эдуардо Коста (победа Горэма нокаутом);
  • Майки Таллон – Кристофер Риос (победа Таллона нокаутом);
  • Феликс Кэш – Лиам О’Хара (победа Кэша нокаутом);
  • Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед (победа Аль-Мохамеда нокаутом);
  • Эллиот Уэйл – Том Хилл (победа Уэйла нокаутом);
  • Фрэнсис Горман – Райан Лаборн (победа Гормана единогласным решением судей).
