Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов: результаты боёв карда боксёрского турнира, кто победил

В Лондоне завершился вечер бокса, в рамках которого Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри победил действующего обладателя титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянина Арсланбека Махмудова единогласным решением судей.

Полный кард турнира в Лондоне:

Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов (победа Фьюри единогласным решением судей);

Конор Бенн – Реджис Прогрейс (победа Бенна единогласным решением судей);

Джеми Тшикева – Ричард Риакпоре (победа Тшикевы нокаутом);

Фрейзер Кларк – Джастис Хани (победа Хани единогласным решением судей);

Симон Захенхубер – Пауэл Август (победа Захенхубера единогласным решением судей);

Брейон Горэм – Эдуардо Коста (победа Горэма нокаутом);

Майки Таллон – Кристофер Риос (победа Таллона нокаутом);

Феликс Кэш – Лиам О’Хара (победа Кэша нокаутом);

Эктор Лосано – Султан Аль-Мохамед (победа Аль-Мохамеда нокаутом);

Эллиот Уэйл – Том Хилл (победа Уэйла нокаутом);

Фрэнсис Горман – Райан Лаборн (победа Гормана единогласным решением судей).