Пауло Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова на UFC 327

В ночь с 11 на 12 апреля в Майами (США) на арене «Kaseya Center» проходит турнир UFC 327. В соглавном событии шестой номер рейтинга полутяжёлого веса непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов встретился с бразильцем Пауло Костой, который дебютировал в дивизионе.

Бой завершился в начале третьего раунда победой Пауло Косты техническим нокаутом. Первые два раунда получились относительно равными: с переменным успехом доминировали оба бойца. Однако в начале третьего отрезка россиянин пропустил несколько хлёстких ударов, а затем мощный хай-кик в голову, потерял равновесие и упал на канвас. Судья был вынужден остановить поединок.

У Мурзаканова теперь 16 побед и одно поражение в ММА. У Косты — 16 побед и четыре поражения.