Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере и прервал серию из 16 побед

В ночь с 11 на 12 апреля в Майами (США) проходит турнир UFC 327. В соглавном событии вечера шестой номер рейтинга полутяжёлого веса, до этого непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов встретился с бразильцем Пауло Костой, дебютировавшим в дивизионе.

Поединок завершился в начале третьего раунда победой Косты техническим нокаутом. В начале третьего отрезка россиянин пропустил несколько хлёстких ударов, а затем мощный хай-кик в голову, потерял равновесие и упал на канвас. Судья был вынужден остановить бой. Таким образом, Мурзаканов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл без поражений, а в UFC одержал шесть побед в шести поединках.

Теперь на счету россиянина 16 побед и одно поражение в ММА. Рекорд Косты составляет 16 побед и четыре поражения.

