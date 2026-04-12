Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
RIZIN Landmark 13
08:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Азамат Мурзаканов потерпел первое поражение в карьере и прервал серию из 16 побед

Комментарии

В ночь с 11 на 12 апреля в Майами (США) проходит турнир UFC 327. В соглавном событии вечера шестой номер рейтинга полутяжёлого веса, до этого непобеждённый россиянин Азамат Мурзаканов встретился с бразильцем Пауло Костой, дебютировавшим в дивизионе.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

Поединок завершился в начале третьего раунда победой Косты техническим нокаутом. В начале третьего отрезка россиянин пропустил несколько хлёстких ударов, а затем мощный хай-кик в голову, потерял равновесие и упал на канвас. Судья был вынужден остановить бой. Таким образом, Мурзаканов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. До этого он шёл без поражений, а в UFC одержал шесть побед в шести поединках.

Теперь на счету россиянина 16 побед и одно поражение в ММА. Рекорд Косты составляет 16 побед и четыре поражения.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android