RIZIN Landmark 13
Главная Бокс/ММА Новости

В кард турнира UFC в Белом доме по инициативе Дональда Трампа добавлен ещё один бой

В кард турнира UFC в Белом доме по инициативе Дональда Трампа добавлен ещё один бой
Американский боец Джош Хокит проведёт следующий поединок против Деррика Льюиса на турнире UFC в Белом доме, который состоится 14 июля. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт в прямом эфире на турнире 327, который проходит на данный момент.

Инициатором организации этого боя выступил Дональд Трамп, который лично присутствовал у октагона и наблюдал за выступлением Хокита из первых рядов. Отмечается, что американец дал согласие на поединок прямо перед тем, как был отправлен в госпиталь после боя с Кёртисом Блэйдсом.

Менеее часа назад Джош Хокит одержал яркую победу над Блэйдсом на турнире UFC 327. Этот бой стал одним из самых зрелищных сегодняшнего вечера. Хокит в 28 лет имеет рекорд 9-0 в ММА.

Какие бонусы платят в UFC

Материалы по теме
Кёртис Блэйдс в ярчайшем бою проиграл Джошу Хокиту на турнире UFC 327
