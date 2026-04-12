Иржи Прохазка прокомментировал неожиданное поражение от травмированного Ульберга

В ночь на 12 апреля в Майами (США) на арене Kaseya Center прошёл турнир UFC 327. В главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг разыграли вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Карлоса Ульберга нокаутом в первом раунде. После этого чех прокомментировал свою неудачу.

«Плохие вещи случаются. Я чувствовал, что немного пожалел его. Это один из самых больших уроков в моей жизни. Всё ещё думаю, что я мог победить, я уже думал, что выиграл этот бой. Я видел это повреждение, чёрт, мне нечего сказать. Я вернусь, спасибо всем вам. Жизнь именно об этом: учиться и становиться лучше. Простите за этот вечер», — сказал Прохазка в октагоне.

Напомним, Ульберг получил травму в начале боя, Иржи не стремился добивать его, однако вскоре поплатился за это — Карлос поймал его в одной из атак и отправил в нокаут.

