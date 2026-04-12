Карлос Ульберг прокомментировал победу над Иржи Прохазкой

В ночь на 12 апреля в Майами (США) прошёл турнир UFC 327. В главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг разыграли вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Карлоса Ульберга нокаутом в первом раунде, после чего он прокомментировал свой успех.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Я знал, что мне нужен один момент, один удар. Я знал, что Иржи пойдёт вперёд и я его встречу. Я оставался сфокусированным, и теперь я чемпион. Мы нашли этот один ключевой удар. Я говорил, что всё поменяется. Теперь я чемпион в этом весе», — сказал Карлос после боя.

Напомним, Ульберг получил травму в начале поединка, Иржи не стремился добивать его, однако вскоре поплатился за это — Карлос поймал его в одной из атак и отправил в нокаут.

