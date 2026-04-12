Результаты турнира UFC 327 с главным боем Ульберг — Прохазка и поединком россиянина

В ночь с 11 на 12 апреля мск состоялся турнир UFC 327. Поединки прошли в Майами (США) на арене «Касейя-центр». В главном событии бывший чемпион организации Иржи Прохазка и новозеландец Карлос Ульберг разыграли вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Ульберга нокаутом в первом раунде. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полными результатами турнира.

UFC 327. Результаты всех боёв

Основной кард:

Карлос Ульберг — Иржи Прохазка — победа Ульберга (нокаут, 1-й раунд);

Пауло Коста — Азамат Мурзаканов — победа Косты (нокаут, 3-й раунд);

Джош Хокит — Кёртис Блэйдс — победа Хокита (решение судей единогласное, 3 раунда);

Доминик Рейес — Джонни Уокер — победа Рейеса (решение судей раздельное, 3 раунда);

Каб Суонсон — Нэйт Ландвер — победа Суонсона (нокаут, 1-й раунд).

Предварительный кард:

Аарон Пико — Патрисио Фрейре — победа Пико (решение судей единогласное, 3 раунда);

Кевин Холланд — Рэнди Браун — победа Холланда (решение судей единогласное, 3 раунда);

Матеуш Гамрот — Эстебан Рибович — победа Гамрота (сабмишен, 2-й раунд);

Татьяна Суарес — Лупита Годинес — победа Суарес (сабмишен, 2-й раунд);

Крис Падилья — Маркель Медерос — ничья (решение большинства, 3 раунда);

Висенте Луке — Келвин Гастелум — победа Луке (сабмишен, 1-й раунд);

Чарли Радтке — Франсиско Прадо — победа Радтке (решение судей единогласное, 3 раунда).

