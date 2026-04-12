Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
RIZIN Landmark 13
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Главная Бокс/ММА Новости

Бонусы турнира UFC 327, на котором Прохазка нокаутом проиграл Ульбергу

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала информацию, кто получил бонусы турнира UFC 327, который прошёл в ночь на 12 апреля в Майами, США, на стадионе «Касейя-центр».

Бонусы турнира UFC 327:

Выступление вечера — Джош Хокит и Карлос Ульберг (каждому по $ 100 тыс.).

Бой вечера — Кёртис Блэйдс — Джош Хокит ($ 100 тыс.).

Поединок Блэйдса и Хокита прошёл в рамках главного карда и завершился единогласной победой Джоша после трёх пятиминутных раундом. Ульберг в мейн-ивенте вечера встречался с чешским бойцом Иржей Прохазкой, а в их поединке разыгрывался вакантный титул в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Карлоса Ульберга нокаутом в первом раунде.

Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC
