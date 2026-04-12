Олимпийский чемпион Гейбл Стивесон подписал контракт с UFC

Победитель Олимпиады-2020 в вольной борьбе в весовой категории до 125 кг, а также непобеждённый боец ММА американец Гейбл Стивесон подписал контракт с промоушеном Ultimate Fighting Championship (UFC), о чём сообщила пресс-служба организации во время турнира UFC 327.

Свой дебютный поединок Гейбл проведёт уже на турнире UFC 329, который состоится с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе. Мероприятие станет центральным событием Международной недели боёв. Соперник Гейбла не назван.

В первом бою по правилам ММА олимпийский чемпион сразился с соотечественником Брейденом Петерсоном, которого победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире LFA 217 в Прайор-Лейке, США. К настоящему моменту Гейбл имеет в своём рекорде три победы и ни одного поражения.