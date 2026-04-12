RIZIN Landmark 13
Главная Бокс/ММА Новости

Победа Падильи над Медеросом отменена из-за судейской ошибки

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) объявила о том, что результат поединка на турнире UFC 327 между 30-летним американским атлетом Крисом Падильей и его 29-летним соотечественником Маркелем Медеросом был изменён и признан ничейным.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Крис Падилья (W) — Маркель Медерос
12 апреля 2026, воскресенье. 01:20 МСК
Крис Падилья
Окончено
MD
Маркель Медерос

Изначально победителем был признан Падилья раздельным судейским решением (29-27, 29-27 и 28-28). Но потом выяснилось, что судьи, обслуживающие поединок, допустили ошибку в подсчётах на карточке. Один судья отдал первые два раунда Медеросу, другой оценил третий раунд как 9-9, в результате чего получились две карточки со счётом 28-28. Отчасти путаница возникла из-за снятия очков в третьем раунде после того, как Медерос во второй раз ткнул Падилью в глаз, что привело к тому, что судья Кит Питерсон наказал его за фол.

