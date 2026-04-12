Видео: Арсланбек Махмудов вышел на бой с Тайсоном Фьюри под сигнал о ракетной опасности

36-летний российский профессиональный боксёр и действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов вышел на поединок с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри под звуки сирен, сигнализирующих о ракетной опасности.

Поединок между двумя боксёрами продлился всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой Тайсона единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109.

После поединка Фьюри бросил вызов бывшему чемпиону мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцу Энтони Джошуа, на который тот согласился.