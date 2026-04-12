Фьюри и Махмудов весело обнимались, Джошуа делал селфи. Лучшие фото с боя

В ночь на 12 апреля в Лондоне состоялся вечер бокса, в рамках которого бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри встретился с действующим обладателем титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянином Арсланбеком Махмудовым.

Единогласным решением судей победу одержал Фьюри — 120-108, 120-108, 119-109.

Для британца эта победа стала первой с 2023 года: до этого он дважды проиграл Александру Усику. После победы над Махмудовым Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа.

Махмудов после поражения опубликовал обращение на своей странице в соцсети. «Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Сделал всё, что мог», — сказал боксёр.

Лучшие фото с боя Тайсон Фьюри — Арсланбек Махмудов — в фотоподборке «Чемпионата».