RIZIN Landmark 13
Бокс/ММА Новости

«Никогда больше не говори обо мне». Анкалаев — Прохазке после поражения Иржи от Ульберга

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев раскритиковал экс-чемпиона промоушена Иржи Прохазку после поражения чеха нокаутом от Карлоса Ульберга.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Иржи, никогда больше не говори обо мне. Ты можешь говорить обо мне, только если хочешь драться, но ни один из этих парней не на моём уровне. Поздравляю, Карлос. Прохазка был нокаутирован в трёх из последних шести боёв. Я больше не хочу слышать его имя на титульном фото, так что хватит.

Иржи Прохазка продолжал пинать Карлоса по ногам [после травмы]. Он не проявил к нему милосердия», — написал Анкалаев в социальной сети Х.

