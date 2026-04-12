Арсланбек Махмудов обратился к болельщикам после поражения от Тайсона Фьюри

36-летний российский профессиональный боксёр и действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов обратился к своим поклонникам после поражения в бою с бывшим чемпионом мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри.

«Сделал всё, что мог. Спасибо всем моим фанатам. Простите, что проделал плохую работу. Всем спасибо за поддержку, всем спасибо за переживания. Всё от Всевышнего», — сказал Махмудов в видеоролике.

Поединок между двумя боксёрами продлился всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой Тайсона единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109.