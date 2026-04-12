Непобеждённый воспитанник Нурмагомедова выиграл на турнире PFL в Чикаго

В ночь на 12 апреля в Чикаго, США, на стадионе «Уинтраст-Арена» состоялся турнир промоушена Professional Fighters League (PFL), в главном карде которого не знающий поражений 27-летний россиянин Ренат Хавалов в рамках легчайшего веса победил 37-летнего американца Рауфона Стотса.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Хавалова единогласным судейским решением. Этот выигранный поединок стал для россиянина 12-м в профессиональной карьере при нуле поражений. Семь раз Ренат побеждал нокаутами, а пять — решениями судей. Этот бой стал для Хавалова четвёртым в PFL.

Россиянин является участником школы имени Абдулманапа Нурмагомедова.