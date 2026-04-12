Пауло Коста извинился за слова в адрес русских после победы над Азаматом Мурзакановым

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста после победы над россиянином, шестым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Азаматом Мурзакановым извинился за слова в адрес русских.

«Я произнёс некоторые плохие слова, о которых сожалею, в адрес русских. Я не ненавижу их. Меня неправильно истолковали. Но я всё равно совершил ошибку, это моя вина. Когда я сказал, что ненавижу этих ***** русских, то я говорил только о некоторых из них, таких как Чеченский деликатес (прозвище, которое Коста дал Хамзату Чимаеву. — Прим. «Чемпионата»). Да, знаю, что Чечня — это часть их большой страны. Но я люблю русских, я люблю русских.

Знаете, они замечательные люди. У меня есть контакты с некоторыми из них в Германии, я тренируюсь там. Извините, русские друзья», — приводит слова Косты аккаунт FULL SEND MMA в социальной сети Х.