Бокс/ММА Новости

Пауло Коста извинился за слова в адрес русских после победы над Азаматом Мурзакановым

Пауло Коста извинился за слова в адрес русских после победы над Азаматом Мурзакановым
Бывший претендент на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста после победы над россиянином, шестым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Азаматом Мурзакановым извинился за слова в адрес русских.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Я произнёс некоторые плохие слова, о которых сожалею, в адрес русских. Я не ненавижу их. Меня неправильно истолковали. Но я всё равно совершил ошибку, это моя вина. Когда я сказал, что ненавижу этих ***** русских, то я говорил только о некоторых из них, таких как Чеченский деликатес (прозвище, которое Коста дал Хамзату Чимаеву. — Прим. «Чемпионата»). Да, знаю, что Чечня — это часть их большой страны. Но я люблю русских, я люблю русских.

Знаете, они замечательные люди. У меня есть контакты с некоторыми из них в Германии, я тренируюсь там. Извините, русские друзья», — приводит слова Косты аккаунт FULL SEND MMA в социальной сети Х.

Бразильский кошмар для россиян. Болтун Коста нокаутировал Мурзаканова
