В UFC показали постер турнира в Белом доме

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер предстоящего турнира в Белом доме.
Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:
Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);
Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);
Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;
Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;
Бо Никал — Кайл Дакас;
Диего Лопес — Стив Гарсия.
Также во время турнира UFC 327, который прошёл в ночь на 12 апреля, стало известно о том, что по инициативе Дональда Трампа добавлен ещё один бой, в котором Джош Хокит сразится с Дерриком Льюисом.