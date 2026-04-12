В UFC показали постер турнира в Белом доме

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала постер предстоящего турнира в Белом доме.

Фото: UFC

Полный кард участников турнира, начиная с главного боя:

Илия Топурия — Джастин Гэтжи (чемпионский бой в лёгком весе);

Алекс Перейра — Сириль Ган (бой за временный пояс в тяжёлом весе);

Шон О'Мэлли — Айманн Захаби;

Маурисио Руффи — Майкл Чендлер;

Бо Никал — Кайл Дакас;

Диего Лопес — Стив Гарсия.

Также во время турнира UFC 327, который прошёл в ночь на 12 апреля, стало известно о том, что по инициативе Дональда Трампа добавлен ещё один бой, в котором Джош Хокит сразится с Дерриком Льюисом.