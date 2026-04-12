Джош Хокит и Кёртис Блэйдс установили рекорд тяжёлого веса
В ночь на 12 апреля на турнире UFC 327, который прошёл в Майами, США, на стадионе «Касейя-центр», 28-летний американец Джош Хокит и его 35-летний соотечественник Кёртис Блэйдс, занимающий пятое место в рейтинге в тяжёлом весе, установили новый рекорд для своего дивизиона.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит

Хокит и Блэйдс за 15 минут нанесли рекордное количество акцентированных ударов для трёхраундовых поединков в тяжёлом весе — 354 на двоих.

Сам поединок завершился выигрышем Хокита единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Эта победа стала для него девятой в профессиональной карьерой и четвёртой (вместе с победой на претендентском турнире Даны Уайта) в UFC. При девяти победах у Джоша ноль поражений.

