«Ты выглядишь как модель». Трамп сделал Косте комплимент после его победы над Мурзакановым

Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп после победы бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг Пауло Косты над россиянином Азаматом Мурзакановым похвалил бразильца.

«Ты прекрасный парень, великий бой! Ты выглядишь как модель — очень хорошо. Ты даже выглядишь слишком хорошо для бойца!» — приводит слова Трампа в адрес Косты аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Мурзаканов подошёл к поединку с Костой в статусе непобеждённого бойца. Их сражение завершилось в начале третьего раунда победой Пауло Косты техническим нокаутом.

Для бразильского атлета эта победа стала 16-й при четырёх поражениях.