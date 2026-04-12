«Ты выглядишь как модель». Трамп сделал Косте комплимент после его победы над Мурзакановым

Президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп после победы бывшего претендента на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг Пауло Косты над россиянином Азаматом Мурзакановым похвалил бразильца.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Ты прекрасный парень, великий бой! Ты выглядишь как модель — очень хорошо. Ты даже выглядишь слишком хорошо для бойца!» — приводит слова Трампа в адрес Косты аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

Мурзаканов подошёл к поединку с Костой в статусе непобеждённого бойца. Их сражение завершилось в начале третьего раунда победой Пауло Косты техническим нокаутом.

Для бразильского атлета эта победа стала 16-й при четырёх поражениях.

