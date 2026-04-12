«Спасибо, мистер Трамп». Бразилец Коста отреагировал на похвалу от президента США

34-летний бразильский боец промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Пауло Коста после победы над 37-летним россиянином, шестым номером рейтинга UFC в полутяжёлом весе Азаматом Мурзакановым высказался о своей беседе с президентом Соединённых Штатов Америки (США) Дональдом Трампом.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Слова Дональда Трампа? Это было забавно (улыбается). Спасибо, мистер Трамп», — сказал Коста на пресс-конференции.

Для бразильского атлета эта победа стала 16-й в профессиональной карьере. 12 раз Пауло выигрывал нокаутами, три — судейскими решениями и единожды — сабмишеном. Из четырёх поражений он трижды проиграл судейским решением и единожды, в поединке с Исраэелем Адесаньей, нокаутом.

