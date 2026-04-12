Уайт назвал меры безопасности перед боем Чимаев — Стрикленд, включая отмену битвы взглядов

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт высказался о мерах безопасности, которые примет организация перед поединком между непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ, и экс-чемпионом UFC в категории до 84 кг американцем Шоном Стриклендом.

«Я надеюсь, им [Paramount] кто-нибудь сказал, что битвы взглядов не будет, и это так. Потому что это просто как факт. Мы не дураки и всё понимаем — усилим охрану, наймём полицию и всё такое. Везде. Отели, случайные встречи — мы всё рассчитываем. Определённо, наша цель — расселить их в разные отели. Это точно произойдёт», — приводит слова Уайта издание Yahoo Sports.