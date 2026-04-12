«Ему не хватит яиц подняться в полутяжёлый вес». Коста — о желании сразиться с Чимаевым

Бывший претендент на чемпионский титул UFC в категории до 84 кг бразилец Пауло Коста высказался о желании сразиться с непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе Хамзатом Чимаевым, представляющим ОАЭ.

«Это уже второй раз подряд, когда я побеждаю [русского бойца]. Я надеюсь, что смогу сразиться с третьим, Чеченским деликатесом (прозвище, которое Коста дал Хамзату Чимаеву. — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим.

Но я не думаю, что ему хватит яиц подняться и сразиться со мной в полутяжёлом весе, но, если он захочет это сделать, я здесь», — приводит слова Косты аккаунт FULL SEND MMA в социальной сети Х.

В ночь на 12 апреля Пауло нокаутировал россиянина Азамата Мурзаканова, который подошёл к бою в статусе непобеждённого. В июле 2025-го бразилец победил единогласным решением Романа Копылова.