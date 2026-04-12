«Его угол или судья остановит бой в 6-7-м раунде». Райан Гарсия бросил вызов Конору Бенну

27-летний американский профессиональный боксёр и обладатель титула WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) Райан Гарсия бросил вызов на поединок 29-летнему боксёру Конору Бенну.

«Конор БУМ! Я готов — Гарсия против Бенна. Давайте сделаем это!!! Запомните мои слова, его угол или судья остановит наш бой с Конором в шестом-седьмом раунде», — написал Гарсия в социальной сети Х.

В ночь с 11 на 12 апреля Конор в Лондоне, Великобритания, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» встретился с бывшим чемпионом мира в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом. Судьи единогласно отдали победу Бенну — 98-92, 98-92, 98-92.