Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Карлос Ульберг объяснил ошибку Иржи Прохазки в бою на UFC 327

35-летний австралийский боец смешанного стиля Карлос Ульберг, выступающий в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлой весовой категории, объяснил ошибку бывшего чемпиона из Чехии Иржи Прохазки в их очном поединке в главном бою турнира UFC 327 в ночь на 12 апреля.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Думаю, он совершил ошибку, потому что я бы не сделал так же. Если вышел туда, чтобы получить этот титул, сделаешь всё, чтобы добиться победы», — сказал Ульберг на пресс-конференции после поединка.

Эта победа для австралийского атлета стала 13-й в профессиональной карьере и восьмой, которую он одержал нокаутом. На его счету одно поражение в марте 2021 года.

Материалы по теме
«Никогда больше не говори обо мне». Анкалаев — Прохазке после поражения Иржи от Ульберга
