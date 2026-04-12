Карлос Ульберг объяснил ошибку Иржи Прохазки в бою на UFC 327

35-летний австралийский боец смешанного стиля Карлос Ульберг, выступающий в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC) в полутяжёлой весовой категории, объяснил ошибку бывшего чемпиона из Чехии Иржи Прохазки в их очном поединке в главном бою турнира UFC 327 в ночь на 12 апреля.

«Думаю, он совершил ошибку, потому что я бы не сделал так же. Если вышел туда, чтобы получить этот титул, сделаешь всё, чтобы добиться победы», — сказал Ульберг на пресс-конференции после поединка.

Эта победа для австралийского атлета стала 13-й в профессиональной карьере и восьмой, которую он одержал нокаутом. На его счету одно поражение в марте 2021 года.