«Жалость стоила мне боя». Иржи Прохазка — о поражении нокаутом от травмированного Ульберга
33-летний чешский боец и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка обратился к своим болельщикам после поражения нокаутом в поединке с австралийцем Карлосом Ульбергом в ночь на 12 апреля на турнире UFC 327.
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг
«Спасибо всем за поддержку, сейчас проверяю челюсть в больнице и приношу огромные извинения за своё выступление сегодня вечером. Я всё ещё не могу понять эту свою глупую жалость в бою, она стоила мне этого боя. Я бы хотел реванш, потому что это был мой бой. И я просто дал ему эту возможность поймать меня. Огромные, огромные извинения всем, кто меня поддерживал», — сказал Прохазка в видеоролике в социальных сетях.
