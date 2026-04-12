«Жалость стоила мне боя». Иржи Прохазка — о поражении нокаутом от травмированного Ульберга

33-летний чешский боец и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка обратился к своим болельщикам после поражения нокаутом в поединке с австралийцем Карлосом Ульбергом в ночь на 12 апреля на турнире UFC 327.

«Спасибо всем за поддержку, сейчас проверяю челюсть в больнице и приношу огромные извинения за своё выступление сегодня вечером. Я всё ещё не могу понять эту свою глупую жалость в бою, она стоила мне этого боя. Я бы хотел реванш, потому что это был мой бой. И я просто дал ему эту возможность поймать меня. Огромные, огромные извинения всем, кто меня поддерживал», — сказал Прохазка в видеоролике в социальных сетях.

Материалы по теме
Карлос Ульберг объяснил ошибку Иржи Прохазки в бою на UFC 327
