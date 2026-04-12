«Нужно спуститься в средний вес». Бадаев — про поражение Мурзаканова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев прокомментировал итоги боя между 37-летним россиянином Азаматом Мурзакановым и 34-летним бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 327 в ночь на 12 апреля.

«Тяжело что-то посоветовать Азамату в этой ситуации. Можно сказать, человек был в титульной гонке, шёл на победной серии, а тут уступил бывшему средневесу. Повторюсь, тяжело что-то советовать. Наверное, нужно лучше работать над своей медийкой и попытаться спуститься в средний вес, в 84 кг, потому что Мурзаканов по габаритам не выглядит большим», — сказал Бадаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.