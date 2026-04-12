Боец Мясников объяснил, почему его удивило поражение Мурзаканова от Косты

Российский боец ММА Валерий Мясников прокомментировал поражение Азамата Мурзаканова в поединке с Пауло Костой.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Азамат Мурзаканов — Пауло Коста (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Азамат Мурзаканов
Окончено
TKO
Пауло Коста

«Честно сказать, очень удивил результат боя. Азамат провёл очень крутой второй раунд и было видно, что Косте очень непросто. Были попадания и было ощущение, что бразилец устал сильнее. В конце раунда Азамат попробовал провести удушающий, но он не сработал. Возможно, именно там он потерял много сил.

Меня удивило, что в третьем раунде Коста сразу был заметно свежее. Хотя второй отрезок нам говорил об обратном. Возможно, было упущение в геймплане — не рассчитывали, что Коста будет так много стараться бить по корпусу и двигаться. В любом случае Азамату нужно не отчаиваться. Это всего лишь его первое поражение, которое сделает его сильнее. Он уже дрался с топами и понимает, на каком уровне способен побеждать. Так что победы придут», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

