Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стала известна дата, когда Малыхин проведёт титульный реванш с Кейном в ONE

One Championship объявил о титульном реванше в тяжёлом весе между россиянином Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном. Бой пройдёт 15 мая в Бангкоке (Таиланд).

В ноябре 2024 года на ONE 169 Малыхин уступил Кейну раздельным решением судей, потерпев единственное поражение в карьере (14-1) и лишившись титула. Умар Кейн имеет рекорд 7-1 в ММА.

Ранее реванш был назначен на 16 ноября 2025 года на ONE 173 в Токио, но бой отменили из-за автомобильной аварии с участием Кейна в ОАЭ. После этого стороны неоднократно обменивались оскорблениями в соцсетях. Кейн называл Малыхина клоуном и позорищем, а россиянин в ответ заявлял, что сенегалец придумал аварию и пять раз отказывался от боя.

