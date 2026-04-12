Стала известна дата, когда Малыхин проведёт титульный реванш с Кейном в ONE

One Championship объявил о титульном реванше в тяжёлом весе между россиянином Анатолием Малыхиным и сенегальцем Умаром Кейном. Бой пройдёт 15 мая в Бангкоке (Таиланд).

В ноябре 2024 года на ONE 169 Малыхин уступил Кейну раздельным решением судей, потерпев единственное поражение в карьере (14-1) и лишившись титула. Умар Кейн имеет рекорд 7-1 в ММА.

Ранее реванш был назначен на 16 ноября 2025 года на ONE 173 в Токио, но бой отменили из-за автомобильной аварии с участием Кейна в ОАЭ. После этого стороны неоднократно обменивались оскорблениями в соцсетях. Кейн называл Малыхина клоуном и позорищем, а россиянин в ответ заявлял, что сенегалец придумал аварию и пять раз отказывался от боя.