Арсланбек Махмудов опубликовал пост после поражения в бою с Тайсоном Фьюри

36-летний российский профессиональный боксёр и действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов высказался о поражении в бою с бывшим чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, опубликовав фотографии в социальной сети.
«Это была славная охота. Лев всегда идёт на охоту, но не всегда возвращается с добычей», — написал Махмудов на своей странице в социальных сетях.
Напомним, поединок между Фьюри и Махмудовым продлился всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой британского боксёра единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109.