Арсланбек Махмудов опубликовал пост после поражения в бою с Тайсоном Фьюри

36-летний российский профессиональный боксёр и действующий обладатель титула WBA Inter-Continental в супертяжёлом весе россиянин Арсланбек Махмудов высказался о поражении в бою с бывшим чемпионом мира в супертяжёлой весовой категории британцем Тайсоном Фьюри, опубликовав фотографии в социальной сети.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри (W) — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

«Это была славная охота. Лев всегда идёт на охоту, но не всегда возвращается с добычей», — написал Махмудов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок между Фьюри и Махмудовым продлился всю дистанцию из 12 раундов и завершился победой британского боксёра единогласным решением судей — 120-108, 120-108, 119-109.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
