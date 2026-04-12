Джон Джонс: не уверен, завершил ли я карьеру или нет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс заявил, что не уверен, завершил ли карьеру, после того как посетил турнир UFC 327 в Майами.

«Не уверен, завершил ли я карьеру или нет. Я просто живу одним днём, пытаясь понять своё тело. Скажу вам, присутствие здесь, на UFC, определённо разжигает во мне огонь, которого я не чувствовал некоторое время», — сказал Джонс в эфире UFC Brasil.

Костлявый выступал на профессиональном уровне с 2008-го по 2024-й. В его рекорде 28 побед, одно поражение, а один поединок был признан несостоявшимся. Спортсмен признаётся многими аналитиками и бойцами как величайший боец в истории смешанных единоборств.