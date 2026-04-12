Дана Уайт: c Джонсом никогда не построишь бизнес, но когда он появляется, это весело

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на очередное решение бывшего чемпиона в двух весовых категориях Джона Джонса сначала завершить карьеру, а затем передумать.

«Обсуждал ли я с Джонсом возможное возвращение? Нет. Слушайте, чем это отличается от того, каким Джон был последние 10 лет? С ним никогда не построишь бизнес, но когда он появляется, это весело», — цитирует Уайта Bloody Elbow.

Напомним, на прошлой неделе Джонс заявил, что повесил перчатки на гвоздь и теперь сосредоточится на бизнесе. Однако спустя несколько минут он опроверг собственное заявление, подтвердив, что ещё не закончил с боями. Появившись на UFC 327 в Майами, Джонс признался, что не уверен в своём бойцовском будущем.