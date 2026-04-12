Илия Топурия назвал идеальное место для проведения турнира UFC в Испании

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что стадион «Сантьяго Бернабеу» станет идеальным местом для проведения турнира UFC в Испании.

«Это то, что я хотел бы испытать, без сомнений. «Сантьяго Бернабеу» — идеальный сценарий, но никогда не знаешь. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Топурия на пресс-конференции после WOW 29 в Валенсии.

Ранее, летом 2025 года, Топурия заявлял, что не сможет завершить карьеру в UFC без боя в Испании. На вопрос о возможном проведении турнира на «Ройг Арене» в Валенсии боец ответил: «Решение будет за ними. Это как если бы мне предложили драться на Табарке» (небольшой остров, административно принадлежащий Аликанте, где Топурия жил в первые годы в Испании).