Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Илия Топурия назвал идеальное место для проведения турнира UFC в Испании

Илия Топурия назвал идеальное место для проведения турнира UFC в Испании
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия заявил, что стадион «Сантьяго Бернабеу» станет идеальным местом для проведения турнира UFC в Испании.

«Это то, что я хотел бы испытать, без сомнений. «Сантьяго Бернабеу» — идеальный сценарий, но никогда не знаешь. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Топурия на пресс-конференции после WOW 29 в Валенсии.

Ранее, летом 2025 года, Топурия заявлял, что не сможет завершить карьеру в UFC без боя в Испании. На вопрос о возможном проведении турнира на «Ройг Арене» в Валенсии боец ответил: «Решение будет за ними. Это как если бы мне предложили драться на Табарке» (небольшой остров, административно принадлежащий Аликанте, где Топурия жил в первые годы в Испании).

Сейчас читают:
Кто лжёт? Махачев и Топурия снова обвиняют друг друга в срыве боя
Кто лжёт? Махачев и Топурия снова обвиняют друг друга в срыве боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android