«Мне не интересны школьники». Фьюри назвал следующих желаемых соперников

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри после победы над россиянином Арсланбеком Махмудовым назвал следующих желаемых соперников — Энтони Джошуа или Александра Усика.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Тайсон Фьюри (W) — Арсланбек Махмудов
12 апреля 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
UD
Арсланбек Махмудов

«Зачем мне драться со школьниками? Меня не интересует Даниэль Дюбуа, меня не интересует Мозес Итаума. Я хочу Энтони Джошуа, вот и всё. Если нет, проведу трилогию с Александром Усиком, но я хочу честной игры», — сказал Фьюри пресс-конференции после боя.

После поединка с Махмудовым британец одержал 35-ю победу в профессиональной карьере. При этом 24 победы были одержаны нокаутом. Кроме того, на счету Цыганского короля два поражения, один бой был признан ничьей.

Сейчас читают:
Джошуа «съест» такого Фьюри. Но Цыганский король — это боксёр-сюрприз
