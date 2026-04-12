Гейбл Стивенсон поделился впечатлениями от совместных тренировок с Джоном Джонсом

Олимпийский чемпион по вольной борьбе, новобранец UFC Гейбл Стивенсон рассказал о своих первых впечатлениях от общения с легендой ММА Джоном Джонсом во время совместных тренировок.

«Как он разговаривал с людьми, как он относился ко всем в комнате, вот что меня больше всего поразило», — цитирует Стивенсона Bloody Elbow.

Свой дебютный поединок Гейбл проведёт уже на турнире UFC 329, который состоится с 11 на 12 июля в Лас-Вегасе. Мероприятие станет центральным событием Международной недели боёв. Соперник Гейбла пока не назван.

Отметим, Джонс присутствовал на UFC 327, наблюдая за боями вместе со Стивенсоном.