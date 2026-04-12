Блэйдс получил перелом орбитальной кости и носа в бою с Хокитом на UFC 327
Американский боец UFC Кёртис Блэйдс получил перелом орбитальной кости и перелом носа в бою с Джошем Хокитом на турнире UFC 327 в Майами. Об этом сообщает MMA Junkie со ссылкой на представителей Блэйдса.
UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Кёртис Блэйдс — Джош Хокит (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Кёртис Блэйдс
Окончено
UD
Джош Хокит
Оба бойца были доставлены в больницу сразу после поединка. Хокит уже выписан, а Блэйдс отпущен из больницы в Майами и вернётся в Колорадо для восстановления. Сроки, в которые спортсмен сможет полностью восстановиться и вернуться к тренировкам или соревнованиям, пока неизвестны.
Блэйдс и Хокит вместе нанесли 354 значимых удара за три раунда, установив рекорд UFC для тяжёлого веса по этому показателю.
