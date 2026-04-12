Кормье — об Ульберге: как можно выиграть чемпионат, стоя на одной ноге?

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье поздравил Карлоса Ульберга с победой над Иржи Прохазкой в титульном бою на UFC 327.

«Моя награда за лучшее выступление вечера присуждается Карлосу Ульбергу. Как можно выиграть поединок, стоя на одной ноге? Ты не просто выиграл, но и нокаутировал соперника… Поздравляю, чемпион», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

В самом начале боя у Ульберга подкосилось правое колено. Позже выяснилось, что он «разорвал колено» (предположительно разрыв передней крестообразной связки), из-за чего он оказался полностью лишён возможности использовать свою фирменную работу ног и даже нормально стоять.