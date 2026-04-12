Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кормье — об Ульберге: как можно выиграть чемпионат, стоя на одной ноге?

Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы Даниэль Кормье поздравил Карлоса Ульберга с победой над Иржи Прохазкой в титульном бою на UFC 327.

UFC 2026. UFC 327, Майами, США
Иржи Прохазка — Карлос Ульберг (W)
12 апреля 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Иржи Прохазка
Окончено
KO
Карлос Ульберг

«Моя награда за лучшее выступление вечера присуждается Карлосу Ульбергу. Как можно выиграть поединок, стоя на одной ноге? Ты не просто выиграл, но и нокаутировал соперника… Поздравляю, чемпион», — заявил Кормье в видео для своего YouTube-канала.

В самом начале боя у Ульберга подкосилось правое колено. Позже выяснилось, что он «разорвал колено» (предположительно разрыв передней крестообразной связки), из-за чего он оказался полностью лишён возможности использовать свою фирменную работу ног и даже нормально стоять.

Сейчас читают:
Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC
Вырубил Прохазку на одной ноге! Ульберг красиво стал чемпионом UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android