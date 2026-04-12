Деметриус Джонсон: Прохазка никогда не избавится от привычки держать руки опущенными

Бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон заявил, что Иржи Прохазка никогда не избавится от привычки держать руки опущенными, что и стоило ему титула в бою с Карлосом Ульбергом на UFC 327.

«Это урок, о котором я всегда говорю. Те парни, спортсмены, которые держат руки опущенными во время боя… если кто-то нанесет быстрый хук, то не удастся заблокировать всё.

Вот этот удар как раз попал Иржи Прохазке в самый край подбородка. Теперь у нас есть новый чемпион мира в полутяжёлом весе.

Он никогда не избавится от этой привычки держать руки опущенными и драться именно так. Мне его просто невыносимо жаль», — cказал Джонсон в видео на YouTube-канале.