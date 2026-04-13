Дана Уайт рассказал, как из-за Дональда Трампа добавил бой в кард турнира в Белом доме

Глава UFC Дана Уайт рассказал, как в карде Белого дома появился новый бой Джоша Хокита против Деррика Льюиса.

Дана Уайт заявил, что изначально не хотел добавлять новые бои в кард турнира в Белом доме, однако президент США Дональд Трамп попросил его об этом.

«За час до турнира UFC 327 президент сказал мне: «Почему Деррик Льюис не участвует в карде турнира в Белом доме?» Тогда я ответил: «Я вернусь через пять минут». Я сказал Нику Мэйнарду найти бой для Деррика. Затем состоялся бой Хокита, и я схватил Ника и сказал: «Иди туда и договорись», — сказал Уайт на пресс-конференции после вчерашнего турнира.

Напомним, вчера Джош Хокит одержал яркую победу над Кёртисом Блэйдсом на турнире UFC 327. Этот бой стал поединком вечера. Хокит в 28 лет имеет рекорд 9-0 в ММА.

